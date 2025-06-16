Краеведы исследовали заброшенный пионерский лагерь в Одинцовском округе

Одинцовские краеведы исследовали территорию заброшенного пионерского лагеря «Голубые дачи», который находится недалеко от поселка санатория имени Герцена, на крутом берегу Москвы-реки. Уголок летнего отдыха за годы превратился в заросли, охрана здесь отсутствует, а постройки полуразрушены.

Привело краеведов в это место не любопытство, а конкретное сообщение: в лагере некогда стоял памятный знак, посвященный летчикам Великой Отечественной войны. Монумент действительно удалось обнаружить, а точнее — его остатки — он разрушен до фундамента.

Несколько лет назад здание, по всей видимости, кто-то пытался отремонтировать: в жилых корпусах сняли окна, двери, частично пол, но до полноценной реконструкции дело так и не дошло. Столовая, котельная, местный клуб и остекленная оранжерея по прежнему в запустении.