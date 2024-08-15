Краеведы Химок составили экскурсию по местным достопримечательностям

Накануне празднования 85-летия округа все желающие смогут присоединиться к увлекательной прогулке по новому экскурсионному маршруту. Участникам расскажут исторические тонкости и интересные факты о выдающихся жителях Химок.

Муниципальный депутат Галина Болотова напомнила, что обратиться с инициативой или за поддержкой представители общественных организаций могут по будням с 9:00 до 18:00 по адресу: улица Кирова, дом № 19. Телефон горячей линии: 8 (916) 683-08-27.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется каждый день.

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