Краеведческую экскурсию по микрорайону Опалиха провели в Красногорске

Экскурсию организовали Муниципальное автономное учреждение культуры «Парки Красногорска» и Муниципальное учреждение культуры «Красногорская централизованная библиотечная система». Мероприятие провела ведущий методист Центральной библиотеки, дипломированный экскурсовод Юлия Зимнухова.

Познавательная прогулка объединила жителей новых жилых комплексов «Серебрица», «8 кленов», «Опалиха О2», «Новая Опалиха», а также гостей из других микрорайонов Красногорска. Отправной точкой экскурсии стал парк «Опалиха-Алексеевское». Во время прогулки участники прошли по улицам полярников, вспомнили истории покорения Арктики и Северного побережья России и Дальнего Востока.

Отметим, что следующую экскурсию в рамках проекта «Городские истории» посвятят истории усадьбы Знаменское-Губайлово и дню рождения ее основателя. Мероприятие пройдет 13 июля.