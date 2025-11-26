Краеведческое учебное пособие презентовали в Домодедове

В школе № 9 имени Героя Советского Союза Курыжова в Домодедове 21 ноября представили новое учебное пособие «Моя малая родина — городской округ Домодедово». Книга объединяет ключевые исторические события, персоналии и этапы развития территории и предназначена для изучения учащимися 5–7 классов.

В обсуждении приняли участие и научные эксперты. По словам Владимира Аристархова, важно получать обратную связь от учителей — это поможет скорректировать курс и улучшить содержание.

«Земля наша очень древняя… все мы, жители городского округа Домодедово, должны знать свою историю», — подчеркнул председатель Совета депутатов городского округа Домодедово Леонид Ковалевский.

Учебник создан в сотрудничестве педагогов, краеведов и специалистов профильных учреждений. На встрече выступили руководители образовательной сферы и авторского коллектива.

«Идея зародилась примерно два года назад, когда появилась первая информация о том, что в школьный курс истории будет введен краеведческий компонент. Конкретная реализация началась примерно год назад, когда была создана рабочая группа, в которую вошли преимущественно учителя истории городского округа Домодедово, когда был определен круг вопросов, над которыми нам нужно будет работать», — рассказал руководитель городского методического объединения Сергей Артамонов.

Учебник поступит в школы округа и станет основой для системного изучения истории Домодедово и воспитания интереса к родному краю.