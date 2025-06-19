Краеведческое путешествие по реке Вяземке в Одинцовском округе пройдет 21 июня

Авторский туристический маршрут проходит по долине реки Вяземки около поселка Назарьево Одинцовского городского округа. Посетить его могут все желающие.

Путешествие по маршруту длиной восемь километров займет около пяти часов. Туристы будут делать короткие остановки у природных и исторических достопримечательностей.

Для участия необходима регистрация. Дети смогут отправиться в путешествие только в сопровождении взрослых. Туристам рекомендуют взять удобную походную обувь, одежду, палки для трекинга, репеллент, рюкзак с едой и напитками, туристическое сиденье, фотоаппарат или видеокамеру.

Мероприятие условно бесплатное — по окончании можно оставить донат. Сбор группы 21 июня в 10:30 у дома № 8 А в поселке Назарьево на парковке у бани, координаты: 55.672527, 37.038391. Доехать можно на машине или общественном транспорте, также договориться о совместном проезде с другими участниками. Подробности по телефону: 8 (926) 101-01-96. Возрастное ограничение: 12+.