Краеведческий проект запустили в Воскресенске

Главная идея проекта — взглянуть на город как на единую систему, где промышленность, культура, быт и управление связаны между собой. Метод Докторова позволяет увидеть не разрозненные факты, а логику их взаимного влияния.

В киосках собраны оцифрованные документы, фотографии, воспоминания, карты. Все это помогает проследить, как решения в одной сфере тянули за собой изменения в другой. База охватывает период с первых упоминаний о воскресенской земле до наших дней. В отличие от традиционной экспозиции, посетитель сам выбирает маршрут: хронологию, персоналии, географию.

Проект уже стал рабочим инструментом для разных поколений. Школьники и студенты используют базу для исследований, старшее поколение видит, что переданные материалы не затерялись в архивах, а включены в живую картину. Электронная база не просто хранит информацию, а воспроизводит ту самую логику, которую когда-то задал Николай Иванович Докторов.