Краеведческий поход в деревню Дунино Одинцовского округа пройдет 6 июля

Природные и исторические достопримечательности деревни Дунино смогут увидеть все, кто захочет присоединиться к походу с краеведами из Одинцова 6 июля. Маршрут пройдет вдоль побережья Москвы-реки.

Участников ждет прогулка по уникальным ландшафтам и объектам культурного наследия. Группа будет останавливаться на наиболее интересных экскурсионных точках для детального рассказа и показа. Организаторы и участники планируют обойти следующие локации: двухъярусный храм-памятник Михаила Архангела, площадку для исторических реконструкций Битвы за Москву с оборонительными сооружениями, речные террасы, водные источники, старинную крестьянскую дорогу, остатки земляных валов древнего городища. Сбор 6 июля в 11:00.

Продолжительность похода — около трех часов, а протяженность маршрута — шесть километров. Завершив поход, все желающие смогут присоединиться к чаепитию на берегу реки.