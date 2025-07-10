Краеведческий поход пройдет в Звенигороде 12 июля

Очередной увлекательный поход подготовлен сотрудниками Краеведческого общества в Одинцове. Маршрут пролегает от стен Саввино-Сторожевского монастыря вдоль русла реки Розварни до деревни Дютьково и обратно.

Вдоль всего пути располагаются разнообразные природные и исторические достопримечательности. Участники похода смогут побывать на смотровой площадке монастыря, в скиту и пещере Саввы Сторожевского, увидеть старинное городище с оборонительными рвами и валами, познакомиться с геологическими особенностями местности, сформированной ледником и древними водными потоками.

В поворотной точке маршрута путешественников ждет посещение музея Танеева. Группа будет останавливаться на интересных экскурсионных локациях. Продолжительность похода — около пяти часов. Обеденный привал планируется на горе Олимп у Дютьково.