Краеведческий поход пройдет в Одинцове 30 ноября

Последний поход уходящей осени «Дютьково— сегодня и в веках» состоится в ближайшее воскресенье в Одинцовском городском округе. Директор Краеведческого общества Антон Кузнецов проведет новую авторскую экскурсию по окрестностям деревни.

За четыре часа участники пройдут маршрут протяженностью около пяти километров. Их ждут интересные локации и уникальные объекты, такие, как родники, минералы местного происхождения, которые можно взять в свою коллекцию, эрратические валуны и пещера под горой. Кроме того, на пути встретятся памятники археологии — два славянских курганных комплекса XI–XIII веков, землянки, домовые ямы, а также боевые рубежи 1941 года.

Участникам рекомендуют выбирать удобную одежду и походную обувь по погоде или утепленные резиновые сапоги — маршрут пролегает по лесным тропам и пересеченной местности. С собой советуют взять термос, перекус, сидушку, трекинговые палки (по желанию), фотоаппарат. Участие в мероприятии условно бесплатное — после экскурсии можно оставить донат на развитие Краеведческому обществу.