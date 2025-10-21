Краеведческий поход пройдет в Одинцове 26 октября

Маршрут предполагает за три с половиной часа пройти пять километров пути. Участники увидят русло реки Самынки, местные овраги и геологические формы, славянские курганы XI–XIII веков, селища, старинные землянки, техногенные объекты, а также большую коллекцию древних ископаемых, найденных в этой местности.

Мероприятие бесплатное, но для участия в нем необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Дети принимаются строго в сопровождении родителей или взрослых ответственных лиц. Поход стартует в 11:00 около входной арки парка. Нужно взять с собой удобную обувь, одежду по погоде, перекус, термос, дождевик, туристическую «сидушку» и трекинговые палки (по желанию).