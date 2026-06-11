Краеведческий поход к замку Щербатовых пройдет в Одинцове

14 июня любители истории и природы смогут отправиться в пеший поход по окрестностям поселка санатория имени Герцена. Участникам предстоит пройти около семи километров и познакомиться с природными и архитектурными достопримечательностями территории.

Сбор группы назначен на 10:30. Маршрут рассчитан примерно на четыре часа и пройдет по живописным местам Одинцовского округа. Организаторы подготовили прогулку, которая объединит знакомство с историческими памятниками, природными объектами и особенностями местного ландшафта.

Во время путешествия участники пересекут подвесной мост, посетят замок Щербатовых, увидят Храм Александра Невского и Церковь Воскресения Словущего. Экскурсоводы расскажут об истории этих мест и обратят внимание на интересные природные объекты, которые встречаются на пути.

«Этот маршрут позволяет увидеть не только известные достопримечательности, но и уникальные особенности природы Подмосковья. Участников ждут обнажения известняка, минералы, окаменелости и родники с холодной водой», — сообщили организаторы.

Маршрут пройдет через речную долину и участки с характерными для региона пейзажами. Одной из точек прогулки станет урочище Красная горка. Здесь группа сделает остановку для отдыха, во время которой участникам предложат чай и бутерброды.

Количество мест ограничено. В поход смогут отправиться не более 30 человек, поэтому желающим необходимо заранее пройти регистрацию. Прогулка состоится при любой погоде. Организаторы рекомендуют выбрать удобную одежду и обувь, а также взять с собой дождевик на случай осадков.