Краеведческий поход для всех желающих прошел в Одинцове

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Краеведческий поход по долине реки Вяземка прошел в Одинцове. Главная цель — узнать лучше природу родного округа и провести время с пользой.

Начало зимы оказалось удачным временем для краеведения. Опавшая листва позволила увидеть террасы долины, овраги и признаки оползней, два характерных высоких холма — ледниковые останцы, отшлифованные водным потоком. Один из них носит название Назарьевский курган, с вершины которого открывается потрясающая панорама.

Поход длился с утра до вечера. Участники познакомились с селом Назарьево и усадьбой, увидели следы жизни природы: лосей, кабанов, лис, водяных крыс, водоплавающих птиц и бобров, строящих плотины. Также маршруте сохранились остатки фортификационных сооружений времен обороны Москвы.

Археологическое наследие здесь представлено славянским курганным комплексом XI–XIII вв. Участники обсудили быт и обряды местного славянского населения и вопросы охраны памятников.

Участником похода может стать любой желающий — житель или гость Одинцовского округа. Чтобы записаться на следующее мероприятие, следите за обновлениями на сайте администрации.