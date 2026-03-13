Краеведческий музей в Пушкино взяли под охрану государства

Соответствующее постановление, подписанное Правительством региона, вступает в законную силу и накладывает ряд обязательств на использование прилегающих территорий. Принятый документ не просто фиксирует границы, но и вводит строгий режим использования земель. Теперь на территориях, прилегающих к музею, устанавливаются особые градостроительные регламенты. Они регулируют высотность и плотность возможной застройки, требования к стилистике и материалам отделки новых объектов, ограничения на установку рекламных конструкций и прокладку наземных коммуникаций.

«Здание музея, построенное в начале XX века, является живым свидетелем „золотого века“ Пушкино. В тот период город бурно развивался как престижный дачный и культурный центр Подмосковья, привлекая творческую интеллигенцию и предпринимателей. Архитектура этого времени сформировала неповторимый характер города, и сохранение таких объектов сегодня является приоритетом для градостроительной политики», — отметили специалисты.