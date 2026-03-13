Краеведческий музей в Пушкино взяли под охрану государства
Исторический облик центра города получил дополнительную правовую защиту. Главное управление культурного наследия Московской области сообщило об установлении официальных зон охраны для здания краеведческого музея, расположенного на Московском проспекте.
Соответствующее постановление, подписанное Правительством региона, вступает в законную силу и накладывает ряд обязательств на использование прилегающих территорий. Принятый документ не просто фиксирует границы, но и вводит строгий режим использования земель. Теперь на территориях, прилегающих к музею, устанавливаются особые градостроительные регламенты. Они регулируют высотность и плотность возможной застройки, требования к стилистике и материалам отделки новых объектов, ограничения на установку рекламных конструкций и прокладку наземных коммуникаций.
«Здание музея, построенное в начале XX века, является живым свидетелем „золотого века“ Пушкино. В тот период город бурно развивался как престижный дачный и культурный центр Подмосковья, привлекая творческую интеллигенцию и предпринимателей. Архитектура этого времени сформировала неповторимый характер города, и сохранение таких объектов сегодня является приоритетом для градостроительной политики», — отметили специалисты.