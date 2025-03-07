Краеведческий музей откроют в Истре

Во время проектировки благоустройства площади Революции в Истре решили создать краеведческий музей. Это позволит привлечь еще больше туристов в муниципалитет.

Проект проходит экспертизу и ждет согласования научно-технического совета. Закончить благоустройство центральной части города планируют за два года.

Здание краеведческого музея будет воссоздано по старинным архивным материалам. О таком учреждении культуры давно просили жители, краеведы и музейные работники. Здесь соберут материалы об истории округа, о жизни и творчестве Чехова, Левитана и Лермонтова, об истории монастыря, о сражениях во время Великой Отечественной войны и многое другое.

Кроме того, вместо парковки у здания администрации появится пешеходная зона с озеленением и пространством для отдыха жителей и гостей города. Также обновят парковку и сквер вблизи многоквартирных домов № 5а, 7 и 9 на площади Революции.