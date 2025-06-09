Краеведческий маршрут по усадьбе Суханово организовали в Ленинском округе

Сотрудники историко-культурного центра Ленинского городского округа подготовили новый экскурсионный маршрут по парковой территории усадьбы Суханово, который доступен для жителей и гостей муниципалитета. В рамках краеведческих прогулок участники могут подробно ознакомиться с одной из ключевых достопримечательностей округа и узнать ее историю.

Начальник историко-культурного центра Ленинского округа Любовь Польшакова отметила, что среди наиболее известных владельцев усадьбы были князья Волконские, в том числе Петр Волконский — основатель русского Генерального штаба в эпоху войн с Наполеоном и позднее министр Российской Империи. В усадьбе находилась родовая усыпальница этого княжеского рода, однако сегодня сохранились лишь надгробные плиты.

Экскурсию для более чем 30 человек разных возрастов провела опытный гид Раиса Погорелая. Она рассказала также о предыдущих владельцах усадьбы — семьях Стрешневых, Львовых и Мельгуновых. Во время прогулки участники осмотрели дворец, княжеский мавзолей, кухонный и гостевые флигели, дом церковнослужителей, напоминающий готический замок, арочный мостик и беседку «Храм Венеры».

Кроме того, гости прошлись по ландшафтному парку с искусственными прудами и увидели редких птиц и животных, а также деревья, которым около двухсот лет.