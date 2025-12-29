Краеведческий клуб в Долгопрудном стал лауреатом всероссийской премии

В Национальном центре «Россия» в Москве прошла торжественная церемония, на которой назвали победители первой Всероссийской премии «Больше, чем путешествие». В список 42 лучших проектов из 26 регионов страны вошел и туристско-краеведческий клуб «Летное поле» из школы № 14 в Долгопрудном.

Коллектив победил в номинации «Больше, чем поход» как образцовая практика в сфере дополнительного образования.

Клуб отметили за проект, который не просто организует походы, но и воспитывает новых лидеров детского туризма. Его участники сами отправляются в путешествия, а также учатся руководить походами, разрабатывать новые тропы, в частности, по историческим местам боевой славы родного края.

Конкурсный отбор был строгим, На первом этапе заявки оценивали более 450 профильных экспертов туристического бизнеса, некоммерческих организаций и государственных структур. Финальное слово осталось за народным голосованием, в котором приняли участие 125 тысяч человек со всей России.

Премия «Больше, чем путешествие» призвана находить и отмечать тех, кто наполняет молодежные поездки и походы настоящим смыслом и ценностями. Программу, которая является частью экосистемы Росмолодежи, реализуют в рамках национального проекта «Молодежь и дети».