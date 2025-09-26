Краеведческий час к 235-летию писателя Ивана Лажечникова прошел в Воскресенске

В отделе краеведения Центральной библиотеки имени Инны Гофф прошел краеведческий час «Иван Лажечников: штрихи к портрету», приуроченный к 235‑й годовщине со дня рождения писателя. Встреча собрала студентов РМАТ и жителей Воскресенска.

Участникам рассказали о жизни и творчестве Ивана Ивановича Лажечникова — писателя, педагога и общественного деятеля, яркого представителя исторического романа, родившегося 14 сентября (25 сентября по новому стилю) 1790 года в Коломне.

Гость из Коломны, экскурсовод «Усадьбы купцов Лажечниковых» Михаил Прохоров, поделился пересечениями коломенской и воскресенской истории и обсудил любопытные эпизоды из повести «Беленькие, черненькие и серенькие (хроника уездного городка)».

Сотрудница Культурного центра «Усадьба Кривякино» Ирина Рябцева провела для студентов института туризма познавательную экскурсию по парку. Встреча завершилась общей фотографией у памятника Ивану Лажечникову.