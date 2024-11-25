Краеведческий час для школьников прошел в библиотеке в Воскресенске

Ученики четвертого класса школы № 3 побывали на краеведческом часе «Моя малая родина» в Центральной библиотеке имени Инны Гофф. Им рассказали о важных этапах истории округа и выдающихся личностях.

Заведующая отделом краеведения Елена Юрова рассказала школьникам об истории земли, на которой располагается Воскресенск, о начале строительства градообразующих предприятий и о людях, которые прославили город.

Главный библиотекарь отдела краеведения Галина Васильчук провела экскурсию по залу Героев, показала электронные материалы и рассказала про участников СВО из Воскресенска.

В конце школьникам показали документальный фильм «Сердце земли моей», созданный местным кабельным телеканалом. Ребята также приняли участие в викторине.

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