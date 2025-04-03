Краеведческая конференция для школьников прошла в лицее № 12 в Химках

Ученики из десяти школ городского округа представили исследовательские работы, посвященные истории родного края. Конференция включала работу нескольких секций, где участники обсуждали семейные традиции, научные достижения и другие темы.

Мероприятие организовали на базе лицея № 12. Для школьников подготовили различные тематические секции, включая «Семья и родословная» и «Наука и технология». В рамках встречи ребята презентовали собственные исследования, раскрывающие значимые исторические аспекты региона.

«Мы стараемся регулярно проводить разнообразные историко-патриотические активности для наших школьников. Считаю, что подобные мероприятия помогают привить молодежи любовь к Родине», — отметила исполняющая обязанности директора лицея № 12, муниципальный депутат Юлия Ишкова.

Конференция состоялась в рамках масштабной патриотической программы «Успех в единстве поколений».

«Это патриотическое движение реализуют в Химках с начала июля прошлого года. Оно призвано сохранить и увековечить память о великих делах предков и героях нашего времени. Эта программа также направлена на формирование и поддержание интереса у населения к истории Химок и нашей Родины», — подчеркнула общественница Алина Шалимова.

По словам лидера Движения общественной поддержки Ольги Игнатьевой, в рамках этой программы для горожан регулярно организуют историко-патриотические мероприятия. Среди них — лекции, кинопоказы, мастер-классы и другие инициативы. Всего за время работы программы состоялось более 1000 таких встреч.