Краеведческая фотовыставка пройдет в парке Талалихина в Подольске 2 августа

Подольский парк имени Виктора Талалихина 2 августа присоединится к общеобластной акции «Культурный код Подмосковья». С 12:00 планируется краеведческая фотовыставка, экскурсия по парку с сотрудниками Краеведческого музея и концертная программа с участием подольского автора-исполнителя Евгения Смирнова.

Каждый город обладает индивидуальным культурным кодом, благодаря которому он отличается от других. Культурный код Подольска — это уникальные дома и улицы, картины, кино и книги, люди и события.

Такой код есть у каждого населенного пункта, и именно он влияет на социальный и экономический потенциал места, а также делает его привлекательным для жителей и гостей.

В ходе мероприятия гостей ждут традиционные активности выходного дня — пробежка, детская игровая программа, творческие и спортивные занятия, мастер-классы и много-многое другое.