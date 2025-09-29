Краеведческая экскурсия для молодежи прошла в Солнечногорске

В музейно-выставочном центре «Путевой дворец» в Солнечногорске ко Всемирному дню туризма для подрастающего поколения организовали интерактивную программу «Путешествие по традициям». Мероприятие посетили молодогвардейцы, «Волонтеры Подмосковья» и активисты молодежного центра «Подсолнух».

Экскурсовод Ольга Антоненко провела гостей по тематическим залам — археологии, дорожному, «Крестьянской избе», купеческому, «Дворянской гостиной» и «Комнате горожанина», знакомя с историческими эпохами, событиями и заметными личностями, которые оставили след в истории солнечногорской земли.

«Наряду с семейным воспитанием, знание истории родного края — это фундамент, на основе которого формируется целостная личность. Ребята расширили представление о важных вехах прошлого, которое поможет им выстроить успешное будущее», — отметила начальник отдела молодежной политики администрации городского округа Марина Гасымова.

Посетители пришли в музей по «Пушкинской карте», которая позволяет молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет бесплатно посещать культурные события.

В конце участников пригласили принять участие в фольклорных праздниках, мастер-классах, а также в музыкальных и литературных вечерах, которые проходят в МВЦ «Путевой дворец».