Краевед нашел редкое доисторическое животное на окраине Домодедова

Пресс-служба администрации городского округа Домодедово
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Домодедово

Популяцию редкого ракообразного нашел историк-краевед Владимир Шленсков на окраине Домодедова. Насекомое занесено в Красную книгу Подмосковья, а общая численность особей составила 113 штук.

Член Домодедовского отделения Российского географического общества, историк-краевед Владимир Шленсков на окраине Домодедова обнаружил популяцию щитня летнего. Этот вид сокращается в численности, поэтому занесен в Красную книгу Подмосковья.

Еще пять лет назад ученые предполагали, что древнее ракообразное обитает в этой местности. Но найти его не удавалось. В этом году животное обнаружили: численность щитня составила не менее 113 особей, большинство из них были 10 миллиметров длинной, а единицы без хвостовых нитей достигали 30 миллиметров.

За две недели особь проходит стадию от вылупления до половозрелости. У ракообразного рекордное количество ног — до 70 пар.

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