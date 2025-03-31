Краевед из Коломны получил областную награду за многолетний труд

Почетный гражданин Коломны Анатолий Кузовкин получил знак Преподобного Сергия Радонежского. Награда считается одной из самых престижных в Московской области.

Награду вручают за активную государственную, благотворительную и общественную работу на благо Подмосковья. Знак Анатолию передал глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

«Поблагодарил известного коломенца за многолетний подвижнический труд, преданность общественным интересам и значительный вклад в сохранение исторического наследия», — добавил Александр Гречищев.

Анатолий Кузовкин является членом Союза писателей и Союза журналистов России, автором более 70 краеведческих книг о Коломне. Более 40 лет он трудился журналистом в газете «Коломенская правда».

Также за краеведческие книги Анатолия отмечали литературной премией имени Михаила Пришвина. Награду учредил губернатор Московской области Андрей Воробьев.