КПП складов «Мособлпожспаса» отремонтировали в Сергиевом Посаде и Серпухове

В Подмосковье продолжается плановый ремонт зданий и сооружений по государственной программе «Безопасность Подмосковья». Работы выполняют в учреждениях региональной противопожарно-спасательной службы «Мособлпожспас».

Как сообщил заместитель начальника службы Владимир Корзун, в этом году ремонт провели на нескольких объектах: контрольно-пропускных пунктах складов в Сергиево-Посадском и Серпуховском округах, в смотровой яме 279-й пожарно-спасательной части в поселке Фряново, а также в эллинге поисково-спасательного отряда № 1 в Коломне.

Особое внимание уделили объектам специального назначения. В пожарной части Фрянова отремонтировали смотровую яму — уложили плиточные полы, заново облицевали стены, провели гидроизоляцию и заменили освещение. Вокруг ямы сделали новые армированные бетонные полы с прочным полиуретановым покрытием. В Коломне засыпали старый котлован, восстановили кирпичную стену и выполнили бетонное основание под полы и стены.

Он отметил, что после обновления объекты стали безопаснее и удобнее для работы. На контрольно-пропускных пунктах полностью заменили кровлю и водосточные системы, установили инфракрасные обогреватели и новые утепленные фасады. Также отремонтировали внутренние помещения — потолки, стены и полы, заменили двери, светильники и козырьки над входами.