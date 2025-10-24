КПО «Восток» в Егорьевске увеличил выборку вторсырья на 23% за 9 месяцев

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

За девять месяцев комплекс по переработке отходов «Восток» в Егорьевске увеличил выборку вторсырья на 22,7%. Наибольший прирост показала группа полиэтилена низкого давления — флаконы, тюбики и пластиковые канистры, сообщили в министерстве по содержанию территорий региона.

В лидеры так же вышел полиэтилентерефталат, из которого производятся бутылки для воды, молочной продукции и масла, канистры и одноразовая посуда.

Кроме того, значительный рост наблюдался в выборке стеклянных бутылок зеленого, коричневого и цветного материала, полиэтиленовых пакетов и мешков высокого давления, черных металлов и макулатуры.

В ведомстве добавили, что объем неперерабатываемых пластиков, используемых как альтернативное топливо, также увеличился — на 34%.

Результат — заслуга новых оптических сепараторов. Также на эффективности отразились открытие цеха по ремонту клапанов для оборудования и появление новых мест для отбора фракций.