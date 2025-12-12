КПО в Солнечногорске вырастил маракуйю на экспериментальных грядках

На комплексе по переработке отходов в Солнечногорске созрели первые плоды маракуйи. Экзотический фрукт вырос на экспериментальных грядках в техногрунте, который производят на предприятии из органических отходов.

Такой грунт создают методом тоннельного компостирования. Отходы сортируют, перерабатывают и получают экологичный технический материал, который можно использовать повторно. Специалисты КПО подчеркивают, что выращенная маракуйя достаточно требовательная культура, и ее успешное плодоношение показывает, что техногрунт содержит достаточно питательных веществ.

Факт, что тропический фрукт удалось вырастить в Подмосковье, стал примером эффективности современных методов переработки отходов. Эксперимент подтверждает, что инновационный подход позволяет не только уменьшить объем мусора, но и создавать материалы, пригодные для дальнейшего применения.

Сегодня подмосковные комплексы по переработке отходов демонстрируют новые возможности экологичных технологий, а опыт Солнечногорска открывает дополнительные перспективы для развития устойчивой экологии региона.