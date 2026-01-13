КПО в Коломне приняло более 20 тысяч тонн вторсырья с начала года

С 1 по 11 января комплекс по переработке отходов в Коломне принял более 20 тысяч тонн мусора. Это упаковка, праздничная мишура и бытовые предметы. Более 1,4 тысячи тонн сырья направили на переработку.

Больше всего за этот период КПО приняло стекла. Это более 720 тонн банок и бутылок, из которых изготовят новую тару. На перерабатывающие заводы также направили макулатуру, пластик и металл.

Специалисты отметили, что каждая тонна отобранного вторсырья значительно экономит природные ресурсы.

«Вклад в экономику замкнутого цикла — когда отходы становятся сырьем, а не проблемой. Стать частью общего полезного дела может каждый житель Подмосковья, для этого достаточно начать сортировать отходы», — отметили в региональном министерстве по содержанию территорий.