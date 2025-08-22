КПО «Нева» в Солнечногорске провел экскурсию для команды медицинской академии

Команда Конгресс-центра Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования побывала в Солнечногорске на комплексе по переработке отходов «Нева». Главной целью визита было знакомство с современными технологиями и оборудованием, которые используются для сортировки и переработки мусора.

Сотрудникам показали весь процесс работы: от автоматических линий до ручной сортировки, объяснили, почему каждый этап важен для получения качественного вторсырья. Гости увидели, как на предприятии применяют современные технологии и высокий уровень автоматизации, а также проследили путь отходов и убедились, что раздельный сбор действительно помогает получать полезные вторичные материалы.

Помимо этого, команда посетила склад готовой продукции, где сотрудники КПО показали изделия, созданные из переработанного сырья, например, технический грунт и альтернативное топливо.