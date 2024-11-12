В администрации Лобни обсудили планы по благоустройству

На оперативном совещании в администрации Лобни были подведены итоги работы за неделю и определены задачи на ближайшие дни. Важными пунктами стали работы на железнодорожной станции и благоустройство дворов.

Евгений Аптекин сообщил, что вскоре начнется реставрация козырька на станции «Лобня». Также планируется строительство нового перехода и установка защитного барьера на переезде на улице Шадунца. В ближайшие дни завершится благоустройство дворовых территорий на улицах Ленина и Мирной.

Капитальный ремонт школы № 5 продолжается под строгим контролем главы города Анны Кротовой и первого заместителя министра строительного комплекса Московской области Марата Сибатулина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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