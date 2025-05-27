Козленка спасли из горящего загона в деревне под Наро-Фоминском

В Наро-Фоминском округе вечером во вторник, 27 мая, произошел пожар. Во время тушения возгорания сотрудники 278-й части «Мособлпожспаса» вытащили козленка из охваченного огнем загона.

В экстренные службы обратились жители деревни Порядино, которые рассказали о строении, горевшем на соседнем участке. В тот момент хозяев не было дома.

Прибывшие на место спасатели установили, что пожар вспыхнул в загоне для животных и голубятне, которые находились под одной крышей. Соседи успели спасти несколько десятков птиц, однако в помещении остался козленок.

Сотрудники «Мособлпожспаса» вынесли животное в безопасное место, а затем быстро потушили пламя. Огонь остановили вовремя — он не успел перекинуться на контейнер, где хранились инкубаторы с голубиными яйцами.