Кожно-венерологический диспансер Подмосковья изменил логотип | 360°

27 апреля 2024, 09:28
Кожно-венерологический диспансер Подмосковья изменил логотип
Единое учреждение «Московский областной клинический кожно-венерологический диспансер» появилось в Подмосковье. У медицинской организации, которая включила в себя филиалы в разных городах, произошли визуальные изменения. Новый логотип выбрали с помощью сотрудников.
Главный врач Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Юлия Матушевская рассказала, что новый логотип выбрали с помощью голосования сотрудников. На выбор предложили несколько вариантов, но большинство медиков предпочли простой и лаконичный дизайн.
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Символ выглядит современно, что отражает отражает уровень учреждения.
Ранее губернатор Андрей Воробьев объявил 27 апреля в Подмосковье «Днем добрых дел». Присоединиться к акции смогут все желающие.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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