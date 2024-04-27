Кожно-венерологический диспансер Подмосковья изменил логотип | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 09:28 Кожно-венерологический диспансер Подмосковья изменил логотип Новый логотип ГБУЗ МО «МОККВД» / Пресс-секретарь ГБУЗ МО "МОККВД"

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Единое учреждение «Московский областной клинический кожно-венерологический диспансер» появилось в Подмосковье. У медицинской организации, которая включила в себя филиалы в разных городах, произошли визуальные изменения. Новый логотип выбрали с помощью сотрудников.

Главный врач Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Юлия Матушевская рассказала, что новый логотип выбрали с помощью голосования сотрудников. На выбор предложили несколько вариантов, но большинство медиков предпочли простой и лаконичный дизайн.

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Символ выглядит современно, что отражает отражает уровень учреждения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев объявил 27 апреля в Подмосковье «Днем добрых дел». Присоединиться к акции смогут все желающие.

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