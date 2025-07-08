Коза из Балашихи стала героиней сериала

В деревне Русавкино-Романово городского округа Балашиха идут съемки нового многосерийного проекта для телеканала «Домашний». Пока создатели держат детали в секрете, местные жители уже обсуждают необычные подробности мистической мелодрамы, которая обещает стать хитом.

Главную роль в сериале исполняет известная актриса Евдокия Лаврухина, звезда таких проектов, как «Склифосовский», «По законам военного времени» и «Мур-мур, Амур». Сцены с ее участием снимали на живописной улице Радужной, где пейзажи Балашихи стали идеальным фоном для истории. Но настоящей сенсацией стал неожиданный дебют местной жительницы — трехмесячной козы по имени Росся.

«Мы гуляли с Россей, чтобы она привыкала к прогулкам, ведь она еще совсем малышка. Вдруг к нам подошла съемочная группа и предложила козе сняться!» — рассказал ее хозяин.

По сценарию Росся должна была стоять на лужайке, пока герои, включая Лаврухину, проходят мимо и приветственно машут. Коза справилась блестяще, очаровав всю команду своей естественностью.

В награду Росся получила фотосессию с актрисой, прогулку на поводке, вкусные веточки рябины и даже небольшой гонорар. Этот случай стал поводом для гордости местных жителей, ведь их деревня и ее четвероногая обитательница теперь стали частью большого кинопроекта.

Съемки в Балашихе подчеркивают уникальность городского округа как места, где рождаются яркие истории.