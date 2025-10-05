Ковчег с мощами святого Патриарха Тихона прибыл в Сергиев Посад

В Сергиев Посад прибыл ковчег с мощами святителя Тихона по благословению предстоятеля Русской православной церкви, святейшего Патриарха Кирилла. Принесение началось от Донского монастыря в Москве и охватит 90 городов России и Белоруссии.

Патриарх Тихон был избран на Поместном соборе в 1917–1918 годах — в самое смутное время для страны. Он служил в этом сане до своей кончины — 7 апреля 1925 года. Тихон неоднократно подвергался уголовным преследованиям, арестам и покушениям. Его канонизировали в ноябре 1981 года, а мощи обнаружили через 10 лет при восстановительных работах.

К Тихону обращаются для избавления страны от смуты и неверия, восстановления мира, любви и благочестия. Поклониться мощам можно в Успенском кафедральном соборе в Сергиевом Посаде на улице Болотной, 39.