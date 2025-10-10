Ковчег с мощами святителя Тихона побывал в Богоявленском соборе в Ногинске

В Ногинске побывали мощи святителя Тихона. Ковчег доставили в Богоявленский собор в рамках крестного хода, приуроченного к 100-летию со дня кончины патриарха Московского и всея Руси.

Святыня в рамках крестного хода побывала в Крыму, Сибири, на Дальнем Востоке, Урале — в общей сложности в 90 городах.

«На следующий день после того, как крестный ход завершится, в храме Христа Спасителя пройдут общецерковные торжества, посвященные восстановлению патриаршества и связанные со столетней кончиной святителя Тихона», — рассказал благочинный церквей Богородского округа протоиерей Марк Ермолаев.

В мае 1918 года патриарх-исповедник посетил Ногинск (тогда Богородск), где совершил крестный ход и литургию, собравшие около 100 тысяч верующих.

«Это было грандиозное торжество веры. Тем самым святитель Тихон хотел народу показать, что сила православия — это могущественная сила, которая обязательно должна учитывать новую власть, которая тогда водворилась у нас в стране», — пояснил протоиерей.

Патриарх возглавил Русскую православную церковь в тяжелое время — в периоды революции и гражданской войны.

В этом году его мощи принимают по всей стране, а верующие молятся каждый о своем.

«Легче стало. Я даже святую книжку приложила, Евангелие, иконочку. И свои записочки принесла, помолилась и попросила. Надеюсь, что все сбудется. Верю, что сбудется», — поделилась жительница Павловского Посада Вера Топилина.

В храме собрались не только взрослые, но и дети.

«Это идет от души, от воспитания, от передачи из поколения в поколение. Наша семья православная, и мы стараемся посещать и храмы, и все праздники церковные. Сегодня пришли семьей. Хорошее событие для нашего города. Пришли отдать дань памяти», — отметил житель Ногинска Никита Шабанин.

Молебны, чтение акафиста и Божественная литургия проходили два дня. После службы епископ Николай прочитал молебен, а затем состоялись проводы святыни.