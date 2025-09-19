Ковчег с частицей мощей святителя Тихона прибудет в Коломну в сентябре

В 2025 году исполняется 100 лет со дня кончины святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси. В память о святителе и по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла ковчег с частицей святых мощей Тихона провезут по 90 городам России и Беларуси, включая все епархии Московской митрополии.

Жители и гости Коломны смогут поклониться святыне в Успенском кафедральном соборе в течение двух дней — 29 и 30 сентября.

Святитель Тихон, в миру Василий Иванович Беллавин, вступил на патриарший престол в труднейший для Русской Православной Церкви период — в 1917 году.

Известно, что за семь лет своего патриаршества святитель Тихон совершил 777 литургий и около 400 вечерних богослужений — в условиях постоянно усиливающегося давления со стороны пришедших к власти большевиков.

Оставаясь на Патриаршем престоле до самой своей кончины 7 апреля 1925 года, святейший патриарх Тихон неоднократно подвергался уголовным преследованиям, арестам и покушениям.

