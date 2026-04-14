Ковчег с частицей мощей святителя Филарета прибудет в Коломну

На будущей неделе, 23 апреля, в Коломну прибудет ковчег с частицей мощей святителя Филарета, митрополита Московского и Коломенского, небесного покровителя города. Прикоснуться к святыне можно будет в Тихвинском храме на Соборной площади в течение двух дней — 23 и 24 апреля.

Ковчег прибудет в Коломну рано утром — в 8:45 его торжественно встретят на Соборной площади кремля. Сразу после, в 9:00, состоится божественная литургия в Тихвинском храме, которую возглавят митрополит Калужский и Боровский Климент и митрополит Крутицкий и Коломенский Павел.

Поклониться святыне в первый день смогут все желающие — с 8:45 до 19:00. Вечером, в 17:00, запланирован молебен с акафистом. На следующий день, 24 апреля, ковчег останется доступным для прихожан с 8:00 до 16:30, а молебен проведут после окончания литургии и в 16:00.

Имя святителя Филарета — молитвенника, ученого и богослова, сыгравшего ключевую роль в становлении русской духовной школы — особенно почитают в Коломне. Так, в коломенском микрорайоне Щурово более 25 лет работает православная классическая гимназия имени святителя Филарета Московского, которая в настоящее время является единственной православной школой на территории Коломенской епархии. Это же прославленное имя получит и новый храм, строительство которого продолжается в микрорайоне Колычево.