Котенок стал всеобщим любимцем на выборах в Совет депутатов в Волоколамске

В городском округе Волоколамск на выборах в Совет депутатов котенок по имени Лу́на стал звездой. На избирательный участок № 111 в Доме культуры «Космос» его принесла посетительница клуба.

Маленькую кошечку Лу́ну полюбили как сотрудники дома культуры, так и члены избирательной комиссии. Она быстро освоилась и уже ловит мышей. Известным котенка, которому всего три недели, сделали фото. Они попали в один из рабочих чатов, а оттуда распространились по пабликам и новостным лентам.

«Так как у нас ДК „Космос“, а она маленькая на инопланетянку смахивала, то я решила назвать ее Лу́на. Уже двоих мышей поймала. На улицу мы ее не выпускаем, холим и лелеем, и не хотим, чтобы она куда-нибудь уходила», — рассказала о всеобщей любимице сотрудница ДК Ксения Смолякова.

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