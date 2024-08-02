Котенка спасли на мусороперерабатывающем заводе в Егорьевске

Сотрудники мусороперерабатывающего комплекса в Егорьевске спасли выброшенного котенка. Они заметили его во время утреннего обхода, когда наткнулись на черный пакет, из которого раздавался еле слышный писк.

Когда они открыли его, то обнаружили крошечного трехцветного котенка, испуганного и беззащитного. По всей видимости, животное выбросили жители близлежащих многоквартирных домов.

Работники комплекса не смогли остаться равнодушными к судьбе котенка и быстро решили помочь. Они отогрели его, накормили и вымыли. Сейчас с питомцем все в порядке, а сотрудники постараются найти ему новый дом.

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