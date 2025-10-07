Котельные запустили в Павловском Посаде

В округе завершен запуск отопительного сезона. Все 42 котельные, обеспечивающие теплом жилые дома, социальные объекты и предприятия, работают в штатном режиме.

Об этом сообщили в администрации Павлово-Посадского городского округа. Несмотря на старт отопительного сезона, специалисты «Мособлводоканала» продолжают работу по устранению незначительных инцидентов, возникающих на тепловых сетях. Эти оперативные меры позволяют поддерживать стабильное теплоснабжение и минимизировать возможные перебои. В свою очередь, управляющие компании проводят точечную развоздушку систем отопления в многоквартирных домах, устраняя скопление воздуха в трубах и радиаторах.

«Мы внимательно следим за всеми обращениями горожан, касающимися вопросов теплоснабжения, и оперативно реагируем на них, принимая необходимые меры для решения возникающих проблем», — сообщили в администрации городского округа.

Параллельно с обеспечением стабильного теплоснабжения, в Павловском Посаде активно ведется подготовка к зимнему периоду. В ближайшее время будут проведены комплексные проверки учреждений благоустройства и дорожного хозяйства, в ходе которых будет оценена готовность техники к работе в условиях снегопадов и гололеда.