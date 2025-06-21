Котельные в Солнечногорске обновляют к отопительному сезону

Солнечногорск активно готовится к отопительному сезону 2025–2026 годов. Там модернизируют три котельных, возводят новую блочно-модульную котельную и обновляют десятки километров теплосетей. Помимо крупных ремонтных работ, проводят и текущие плановые мероприятия.

На совещании по подготовке к зиме первый заместитель главы Солнечногорска Александр Кузьмин рассказал о капитальном ремонте нескольких котельных в 2025 году в поселках Голубое и Миронцево, а также на улице Стеклозаводской в Солнечногорске. В Голубом уже смонтировали четыре котла: один в процессе наладки, а второй обеспечивает горячее водоснабжение. В Миронцево обновляют оборудование и устанавливают станцию для подготовки воды. На котельной по улице Стеклозаводской заменили три теплообменника, установили новые насосы, котел, дымовую трубу и резервуар для воды.

«Особое внимание мы уделили котельным и тепловым сетям, которые были проблемными в прошлом сезоне. Разработан план действий для предотвращения повторения таких ситуаций. Также с коллегами оценили уровень готовности каждой котельной. Наша приоритетная задача — сделать все возможное для стабильной работы систем отопления и горячего водоснабжения на протяжении всего грядущего отопительного сезона», — рассказал первый заместитель главы Солнечногорска Александр Кузьмин.

После масштабной реконструкции котельной и тепловых сетей в микрорайоне Выстрел проведут благоустройство: восстановят асфальтовое покрытие и уложат газон. Этот объект, обеспечивающий теплом 47 жилых домов и семь социальных учреждений, полностью модернизировали в 2024 году. В рамках капитального ремонта там заменили все оборудование, обновили свыше 22 километров тепловых сетей и возвели 51 монолитную тепловую камеру.

Также в поселке Менделеево строят новую блочно-модульную котельную мощностью 50 мегаватт. На объекте уже установили четыре котла и систему дымоудаления, а также завезли материалы, необходимые для строительства и подключения оборудования. Кроме того, в Менделеево продолжают обновлять тепловые сети, там предстоит заменить девять километров из запланированных 20, а в Миронцево поменяют около трех километров сетей.

Все работы на котельных планируют закончить до начала отопительного сезона.