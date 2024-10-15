Котельные в Подольске запустили на полную мощность

Все котельные в городском округе Подольск запустили в работу на полную мощность. Глава муниципалитета Григорий Артамонов проконтролировал начало отопительного сезона.

В городском округе Подольск все котельные запустили в работу. Сложности по гидравлике выявили в 40 многоквартирных домах. Неполадки с циркуляцией ресурса зафиксировали в микрорайоне Шепчинки в домах на улицах Володи Дубинина и Подольских Курсантов. Управляющая компания уже ликвидирует все недочеты.

«Начало отопительного сезона всегда очень ответственный и напряженный период. Безусловно, для нас это тема номер один», — отметил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Также в единую диспетчерскую службу поступает большое количество обращений. В связи с этим возникли технические сложности, и горожане не могли дозвониться на горячую линию. Проблему оперативно устранили, 14 октября с 20:00 перебоев со связью не было.

Глава Подольска Григорий Артамонов проинспектировал также микрорайоны Зеленовский и Климовск. Технологические сбои выявили в Высотном микрорайоне. Представители администрации организовали выездную встречу с жителями для оперативного решения вопросов.

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