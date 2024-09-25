Котельные в Лесных Полянах и Серебрянке проверили в Пушкино

В Пушкинском продолжаются проверки готовности котельных к отопительному сезону. Накануне комиссия посетила два таких объекта в округе. Они проверили, как обновляется оборудование.

Выездную проверку провели глава Пушкинского городского округа Максим Красноцветов, его профильный заместитель Екатерина Носачева и депутат Мособлдумы Михаил Ждан.

Они посетили котельную в Лесных Полянах на улице Ленина, которая обеспечивает теплом 28 многоквартирных домов и три социальных объекта. В этом году здесь обновили один котел.

После комиссия отправилась в котельную в микрорайоне Серебрянка. В рамках инвестиционной программы здесь тоже устанавливают новый котел.

«Работы по концессионному соглашению проводит ООО „Газпром теплоэнерго МО“, все объекты находятся под пристальным наблюдением. Ежедневно отслеживаем динамику работ. Всего в этом году будет обновлено восемь котельных», — прокомментировал Максим Красноцветов.

Отметим, что проверки исправности оборудования идут в рамках народной программы «Единой России».

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