Котельные в Лесных Полянах и Серебрянке проверили в Пушкино
В Пушкинском продолжаются проверки готовности котельных к отопительному сезону. Накануне комиссия посетила два таких объекта в округе. Они проверили, как обновляется оборудование.
Выездную проверку провели глава Пушкинского городского округа Максим Красноцветов, его профильный заместитель Екатерина Носачева и депутат Мособлдумы Михаил Ждан.
Они посетили котельную в Лесных Полянах на улице Ленина, которая обеспечивает теплом 28 многоквартирных домов и три социальных объекта. В этом году здесь обновили один котел.
После комиссия отправилась в котельную в микрорайоне Серебрянка. В рамках инвестиционной программы здесь тоже устанавливают новый котел.
«Работы по концессионному соглашению проводит ООО „Газпром теплоэнерго МО“, все объекты находятся под пристальным наблюдением. Ежедневно отслеживаем динамику работ. Всего в этом году будет обновлено восемь котельных», — прокомментировал Максим Красноцветов.
Отметим, что проверки исправности оборудования идут в рамках народной программы «Единой России».
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