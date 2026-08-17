Котельные в Коломне перевели на цифровой мониторинг

Коломна вошла в пятерку муниципалитетов Подмосковья по числу установленных датчиков на объектах теплоснабжения. Современное оборудование помогает коммунальным службам в режиме реального времени контролировать работу котельных и быстрее реагировать на возможные сбои.

В рамках цифровизации ЖКХ и модернизации коммунальной инфраструктуры на котельных и центральных тепловых пунктах Коломны установили 134 датчика. Они следят за температурой, давлением и расходом теплоносителя и подпиточной воды.

Данные поступают в региональный ЖКХ-Центр каждые 1–15 минут. Это позволяет специалистам заранее выявлять отклонения в работе системы — например, снижение давления или изменение температуры — и принимать меры до возникновения аварийных ситуаций.

Как сообщил депутат Государственной думы Никита Чаплин, в этом году в Подмосковье современные системы контроля установят на 408 крупных котельных. По его словам, цифровой мониторинг помогает сокращать сроки устранения неполадок. Полностью оснастить объекты датчиками температуры и давления в регионе планируется к концу 2026 года.