Котельные в Химках подготовили к началу отопительного сезона

В Химках продолжают готовиться к осенне-зимнему периоду. Соответствующие работы уже провели в 42 котельных округа и на 80 центральных тепловых пунктах.

Подготовка включает в себя диагностику, ремонт, чистку, наладку, а также обследование систем котельной. Специалисты проверяют котлы, теплообменники, трубопроводы, автоматику и системы водоподготовки. Помимо этого, на 80 центральных тепловых пунктах в Химках уже провели гидравлические испытания, чтобы удостовериться в прочности и герметичности оборудования.

Сейчас сотрудники «ТСК Мосэнерго» реконструируют трубы на Юбилейном проспекте, Зеленой улице и Банном переулке.

Всего в рамках трехлетней инвестиционной и ремонтной программы энергетики Химок заменят 42 участка, улучшив подачу горячей воды в 889 многоквартирных домах. После завершения работ коммунальщики приведут в порядок территории на прилегающих участках.