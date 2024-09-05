Котельные в Истре подготовили к отопительному сезону

Пресс-служба администрации г. о. Истра
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Истра

В городском округе Истра завершили подготовку котельных к отопительному сезону. В этом году коммунальные службы сделали уклон на ремонт теплосетей.

В этом году отремонтировали теплотрассы в городе Истра, приступили к работам в Дедовске, в поселке Глебовский, а также в Румянцеве и Кострове. Эти участки сетей были самыми проблемными, что приводило к авариям в зимнее время.

В общей сложности этим летом было заменено порядка 550 старых труб. Помимо этого, отремонтировано 23 участка сетей в селе Онуфриево, деревне Кострово, поселке Курсаково, поселке Румянцево, селе Новопетровское и деревне Пречистое. Работа по обновлению теплотрасс снизит количество аварий и отключений тепла и горячей воды в предстоящем отопительном сезоне.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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