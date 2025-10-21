Котельные в Балашихе подготовили к отопительному сезону

Депутат Совета депутатов городского округа Балашиха Алексей Грязев оценил работу котельной 2-7, расположенной в районе Железнодорожный. В ходе проверки были подтверждены высокая готовность и исправность оборудования, завершенность ремонтных работ, а также профессиональная подготовка персонала к предстоящему отопительному сезону.

В настоящее время отопительный сезон в Балашихе проходит в плановом режиме. Все 78 котельных городского округа функционируют на полную мощность, обеспечивая теплом 264 социальных объекта — школы, детские сады, медицинские учреждения, спортивные и культурные центры. Кроме того, тепло получают 2086 многоквартирных домов, что создает комфортные условия для проживания, работы и обучения жителей города.

Такая системная и ответственная работа позволяет Балашихе успешно справляться с зимним периодом, гарантируя стабильное теплоснабжение и безопасность горожан.