Котельные обновят в Лыткарине в следующем году

Округ активно готовится к новому этапу своего развития. Глава муниципалитета Константин Кравцов представил и утвердил план ключевых задач на 2026 год, который обещает значительные преобразования во всех сферах жизни округа.

Стратегия на предстоящий период нацелена на всестороннее улучшение качества жизни жителей. В центре внимания будущих преобразований — модернизация всей инженерной инфраструктуры, включая системы тепло-, водо- и электроснабжения. Особое внимание будет уделено обновлению котельных.

«Это позволит не только повысить надежность предоставления коммунальных услуг, минимизировать риски аварий и сбоев, но и обеспечить более эффективное и экономичное расходование ресурсов, что отразится на комфорте каждого жителя. Значительные средства будут направлены на развитие социальной сферы и благоустройство городской среды», — сообщили в администрации округа.

Среди приоритетных задач — создание современных рекреационных зон и благоустроенных парков, формирование скверов, модернизация улиц и общественных пространств. Не менее важным направлением является продолжение программы по расселению ветхого и аварийного жилого фонда. В сфере здравоохранения ожидается дальнейшее улучшение качества медицинской помощи за счет модернизации оборудования и повышения доступности квалифицированных специалистов.