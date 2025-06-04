Котельные обновят к отопительному сезону в Солнечногорске

На территории Солнечногорска проводят модернизацию ключевых объектов теплоснабжения. Работы реализуют благодаря государственной программе 2025 года. С помощью таких изменений жителей обеспечат бесперебойным теплом в предстоящем отопительном сезоне.

О масштабных работах рассказал заместитель главы Солнечногорска Леонид Степанов. Преобразования затронут котельные в микрорайоне Миронцево и в поселке Голубое, где до начала отопительного периода произведут замену устаревшего оборудования и капитальный ремонт.

В поселке Менделеево специалисты строят новую блочно-модульную котельную на 50 МВт. На нее впоследствии переподключат всех абонентов от старой котельной. Ныне действующий объект также отремонтируют, он будет носить роль резервного источника теплоснабжения.

«В поселке Менделеево уже подготовлена площадка, залиты фундаменты под котлы и насосы. Несмотря на то, что контракт заключен до 2026 года, подрядчик планирует завершить работы раньше срока — к октябрю этого года», — рассказал Леонид Степанов.

По контракту за прошлый год в поселке Голубое заменили систему химводоподготовки, обновили сетевые и питательные насосы, а также запорную арматуру. Сейчас специалисты демонтируют старые котлы. В микрорайоне Миронцево к отопительному сезону заменят три котла и теплообменники.