Котельные Можайского округа подготовили к началу отопительного сезона

В Можайском городском округе продолжаются пробные топки на объектах теплоснабжения. Большая часть котельных уже готова к началу отопительного сезона.

С 13 сентября пробные запуски проведены на котельных в поселках Бородинское поле, Цветковский, Спутник, Строитель, Дзержинский, селе Борисово и ВДО «Можайский», деревнях Александрово, Логиново, Ивакино, Тропарево, Троица, Горетово, Красный стан, Мокрое, Преснецово и Семеновское.

Специалисты проверили состояние газового оборудования и насосной системы, после чего запустили котлы и электрооборудование. Все возможные дефекты выявляются с помощью пульта управления, компьютер в случае неисправности даст соответствующий сигнал.

Управляющие компании в этот период выполняют внутридомовые работы. Жителей округа просят сообщать о любых обнаруженных неполадках в соответствующие службы.

В течение лета в населенных пунктах округа заменили 2380 метров тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения. Всего в отопительный период будут работать 60 котельных.

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