Котельные модернизируют в Пушкино

В округе продолжается масштабная программа модернизации объектов системы теплоснабжения, направленная на повышение надежности и качества отопления для жителей. Как сообщили в Министерстве энергетики Московской области, в рамках государственной инициативы в округе реализуется 21 мероприятие, охватывающее более 620 жилых домов — как многоквартирных, так и индивидуальных.

Эта работа коснется теплоснабжения порядка 63 тысяч человек, проживающих в этих домах. Министр энергетики региона Сергей Воропанов лично проверил ход выполнения работ на ключевых объектах. Он отметил, что программа модернизации преследует не только краткосрочные цели — обеспечить комфортные условия в грядущие отопительные сезоны, но и стратегические задачи, включающие повышение энергоэффективности всей системы теплоснабжения и уменьшение количества аварийных ситуаций. Особое внимание уделяется контролю сроков исполнения и качеству работ со стороны подрядчиков. Среди объектов, где ведется реконструкция и которые планируется завершить до конца 2025 года, выделяется котельная «Оранжерейная» в Ивантеевке, в которой уже выполнено 57% работ.

Также находятся под контролем котельная на Студенческом проезде в Пушкино и котельные «7 квартал» и «Школьная-2» в Ивантеевке. Особое значение придается капитальному ремонту крупнейшей котельной округа — «Заводская» в Пушкино, где работы выполнены на 41%. По результатам инспекции министр дал ряд поручений подрядным организациям и ответственным кураторам проекта, направленных на строгий контроль за соблюдением графиков и высоких стандартов качества строительства и ремонта. Было отмечено важное значение системы мониторинга, обеспечивающей прозрачность и оперативный контроль за ходом всех этапов работ.